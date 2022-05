Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deschamps s’agace sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 19 mai 2022 à 14h46

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein et que l’attaquant tricolore annoncera prochainement s’il prolonge au PSG ou s’il s’engage avec le Real Madrid, Didier Deschamps a semblé irrité par le sujet en conférence de presse.

Dimanche dernier, à l’occasion des Trophées UNFP, Kylian Mbappé faisait une première annonce de taille au sujet de son avenir au PSG : « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », expliquait l’attaquant tricolore, qui dévoilera donc prochainement son choix : une prolongation de contrat in-extremis au PSG, ou bien un départ en direction du Real Madrid qui le courtise depuis plusieurs années. En attendant de connaître le verdict pour Mbappé, Didier Deschamps refuse de se prononcer…

« Ça ne vous regarde pas »