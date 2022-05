Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé, Doha a fait une proposition XXL à Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 14h15 par Bernard Colas

L’Espagne observe avec méfiance l’évolution du feuilleton Mbappé, d’autant que le PSG voudrait donner les pleins pouvoirs à son attaquant pour le convaincre de rester. Cependant, la réalité serait légèrement différente.

C’est confirmé, Kylian Mbappé va révéler sa décision pour son avenir avant le 28 mai, date du prochain rassemblement de l’équipe de France. En attendant, les rumeurs continuent de circuler autour du champion du monde tricolore, très attendu du côté du Real Madrid. Mais le PSG n’a pas dit son dernier mot et compte lutter jusqu’au bout pour conserver sa star. Ce mercredi soir, le journaliste Edu Aguirre a notamment annoncé dans l’émission El Chiringuito que le Qatar voulait donner les clés du PSG à Kylian Mbappé, permettant ainsi à ce dernier de décider du nouvel entraîneur et du futur recrutement. Une information nuancée par Abdellah Boulma.

Un rôle joué par Mbappé sur le recrutement ?