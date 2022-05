Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offre incroyable du Qatar pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 9h15 par Bernard Colas

Prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé, le PSG serait disposé à lui offrir les pleins pouvoir pour le convaincre de rester dans le projet QSI. Une proposition qui pourrait avoir de grosses conséquences.

La fin du feuilleton Mbappé est proche, mais sa conclusion reste incertaine. Libre dans quelques semaines, l’attaquant du PSG a annoncé qu’il révélerait sa décision avant de rejoindre l'équipe de France, soit avant le 28 mai, date du prochain rassemblement des Bleus . Le Real Madrid reste confiant et espère enfin boucler ce dossier prioritaire, mais les Qataris n’ont pas dit leur dernier mot à quelques mois du Mondial organisé sur leurs terres. Ainsi, le PSG poursuit son forcing pour convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail, et pour parvenir à ses fins, le club de la capitale serait disposé à faire une offre colossale à sa star.

Joueurs, entraîneur… Mbappé maître du projet QSI ?