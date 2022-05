Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 19 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 19 mai 2022 à 8h17

Longtemps annoncé proche du Real Madrid, Kylian Mbappé commencerait à inquiéter le club merengue qui chaque jour qui passe sent ce dossier lui échapper.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a de nouveau évoqué son avenir, mais cette fois-ci, c'était pour expliquer que son choix était « quasiment » fait. Le dénouement est même proche. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », expliquait l'attaquant du PSG dimanche. Par conséquent, une réponse est attendue avant le 28 mai, date du début du rassemblement de l'équipe de France. Et le suspens reste entier entre une prolongation à Paris et une signature libre au Real Madrid alors que son contrat s'achève le 30 juin. Mais une chose est sûre, en Espagne on semble de moins en moins confiant. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, le PSG a rattrapé son retard dans ce dossier.

L'Espagne s'inquiète pour Mbappé