Mercato - PSG : La révélation de Marco Verratti sur son arrivée au PSG !

Publié le 19 mai 2022 à 7h45 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant quasiment 10 ans que Marco Verratti a rejoint le PSG. Une très belle histoire alors que l’Italien ne pensait pas rester aussi longtemps.

Inconnu du grand public à son arrivée au PSG, Marco Verratti est 10 ans plus l’une des stars du club de la capitale. Dans la capitale française, l’Italien a grandi en tant que joueur et en tant qu’homme. Très heureux à Paris, Verratti ne dit d’ailleurs pas non pour continuer l’aventure encore un certain temps alors que son contrat expire actuellement en 2024. Toutefois, en débarquant en 2012 au PSG, Marco Verratti n’avait pas forcément prévu de s’éterniser du côté du Parc des Princes.

Le coup de foudre n’était pas prévu !