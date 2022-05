Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, avenir… La mise au point de Marco Verratti !

Publié le 18 mai 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Présent au PSG depuis 2012, Marco Verratti est plus heureux que jamais dans la capitale française. Au point d’envisager une prolongation prochainement ? L’italien a fait le point ce mercredi.

En 2012, Leonardo avait tenté un énorme pari en allant chercher Marco Verratti à Pescara. Inconnu à son arrivée au PSG, l’Italien est aujourd’hui l’un des cadres du club de la capitale et l’un des joueurs les plus appréciés au Parc des Princes. Une belle histoire qui dure donc depuis maintenant près de 10 ans, bien qu’elle aurait pu prendre un autre tournant il y quelques temps quand le joueur de Mauricio Pochettino souhaitait alors rejoindre le FC Barcelone. Finalement, Marco Verratti avait été retenu par le PSG et il n’est jamais parti. Et cette histoire d’amour pourrait dorénavant continuer encore un certain temps et ne pas s’arrêter de sitôt. Actuellement, Verratti est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, mais cet engagement pourrait bien s’étendre prochainement…

« Actuellement on négocie avec le club »