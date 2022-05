Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout se met en place pour le transfert de cet international français !

Publié le 18 mai 2022 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 18 mai 2022 à 15h34

Désireux d’injecter du sang neuf dans sa défense, Xavi apprécie particulièrement le profil de Jules Koundé. Cependant, le FC Barcelone semble encore loin du compte dans ce dossier, alors que le Séville souhaite absolument renflouer ses caisses. Une situation qui pourrait profiter à Chelsea.

Après un mercato hivernal déjà mouvementé, marqué par les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, Joan Laporta et Xavi souhaitent poursuivre les changements durant le mercato estival, et les priorités sont identifiées. Alors que le FC Barcelone aurait déjà bouclé les arrivées de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), tous les deux libres à partir du 1er juillet, Robert Lewandowski (Bayern Munich) apparaît comme la cible principale du club culé pour venir renforcer le secteur offensif, mais un autre défenseur est espéré après Christensen pour pallier les absences répétées de Gerard Piqué. Ainsi, comme l’été dernier, le FC Barcelone aurait coché le nom de Jules Koundé. Cette fois-ci, l’international français ne devrait pas être retenu par Séville, désireux de renflouer ses caisses, mais les plans du club andalou risquent tout de même de contrarier le Barça.

Mission impossible pour le Barça

Ce mardi, Mundo Deportivo a dévoilé le plan du FC Barcelone pour éviter de payer les 80M€ réclamés par Séville, un montant hors de portée pour Joan Laporta. Les Blaugrana souhaiteraient inclure un joueur dans l’opération afin de diminuer l’indemnité de transfert, et songeraient notamment proposer les services de Sergiño Dest et Clément Lenglet aux dirigeants andalous, une base qui pourrait convenir à ces derniers si l’on en croit le média catalan. Mais à en croire l’autre quotidien de Barcelone, le dossier pourrait se révéler plus compliqué que prévu. Et pour cause, avant de penser à se renforcer avec Sergiño Dest ou encore Clément Lenglet, des joueurs appréciés par le directeur sportif Monchi, le FC Séville souhaite absolument équilibrer ses comptes et étudiera en priorité les offres financières d'après Sport . Le club espagnol a un écart important dans son budget, dépassant les 40M€ en raison de son élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions. Une situation qui ne s’est pas arrangée avec la sortie de l’équipe dirigée Julen Lopetegui en 16e de finale de la Ligue Europa. « Ce n'est pas un secret que ces derniers étés, nous n'avons pas vendu. Afin de pouvoir supporter la masse salariale de cette équipe, nous devons vendre . a reconnu le président José Castro sur le site du club sévillan. En janvier, en plus d'avoir des offres et de ne pas avoir vendu, nous avons fait venir Tecatito et Martial. Nous devrons équilibrer nos comptes. Nous savons comment bien le faire. » Séville doit donc vendre au moins un joueur important, et celui-ci devrait se nommer Jules Koundé. Au sein du FC Barcelone, on considère donc cette opération comme très compliquée, d’autant que la venue d’un renfort défensif n’est pas vue comme une priorité en raison de l’arrivée prochaine d’Andreas Christensen. De plus, la concurrence complique un peu plus les affaires des Blaugrana .

Koundé en route pour Chelsea ?