Mercato : Après Chelsea, un milliardaire américain veut racheter l'ASSE !

Publié le 18 mai 2022 à 15h00 par Arthur Montagne

Impliqué dans l'un des projet de rachat de Chelsea, David Blitzer, co-propriétaire de Crystal Palace, pourrait tenter de racheter l'ASSE.

Voilà plus d'un an que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officialisé leur intention de vendre l'ASSE. Cependant, bien que plusieurs projets se soient présentés, tous ont été recalés jusque-là pour différentes. Mais alors que ce feuilleton semblait dans une impasse, notamment à cause de la situation sportive des Verts, qui ne peuvent plus espérer mieux qu'un barrage pour se maintenir en Ligue 1, la presse britannique lâche une énorme sur la vente de l'ASSE.

Après avoir tenté Chelsea, David Blitzer fait une offre pour l'ASSE