Mercato - PSG : Ça va encore bouger dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 18 mai 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Bientôt libre, Ousmane Dembélé va rapidement devoir trancher pour son avenir. Si le FC Barcelone n’a pas encore dit son dernier mot et espère parvenir à un accord, le PSG et le Bayern Munich restent à l’affût pour accueillir l’international français, mais ce dernier apparaît toujours comme une priorité du côté de Chelsea.

La fin de saison approche, et Ousmane Dembélé va rapidement devoir se décider pour son avenir. Alors que son départ semblait acté cet hiver, tant les relations entre le joueur et son club s'étaient détériorées, le champion du monde tricolore a depuis repris les discussions avec la direction du FC Barcelone afin de trouver un accord pour une prolongation, mais les positions restent éloignées, notamment sur le plan financier. De quoi offrir une fenêtre de tir aux prétendants du champion du monde tricolore, à l’instar du PSG, à l’affût depuis plusieurs mois mais Leonardo n’est pas le seul à avoir coché le nom d’Ousmane Dembélé.

Après le PSG et le Bayern, Chelsea compte passer à l’action

Alors que le PSG est annoncé comme l’un des favoris pour accueillir Dembélé en cas de départ, avec l’existence d’un accord verbal évoqué par plusieurs médias, le Bayern Munich est également disposé à se positionner concrètement dans ce dossier. Selon L’Équipe , les Bavarois sont en effet intéressés par Ousmane Dembélé et pourraient lui proposer un contrat de quatre saisons assorti d’un salaire annuel de 18M€, un intérêt également évoqué par Bild , précisant que Julian Nagelsmann appréciait particulièrement le profil du joueur. Selon 90Min , le Bayern aurait déjà entamé les discussions avec son entourage, tandis que l’offre du PSG tient toujours, mais une autre menace de taille est présente dans ce dossier. En effet, 90Min révèle que les nouveaux propriétaires potentiels de Chelsea sont désireux d’attirer Ousmane Dembélé du côté de Stamford Bridge cet été. Todd Boehly, futur patron du club londonien une fois la validité du rachat actée par le gouvernement britannique, souhaite rapidement se mettre au travail pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel et prévoit ainsi de rouvrir le dialogue avec Ousmane Dembélé dès que possible, alors que les Blues avaient déjà tenté leur chance ces derniers mois lorsque le FC Barcelone cherchait à se séparer de son numéro 7 pour renflouer les caisses. La situation a désormais évolué et le club culé veut retenir son joueur. Les discussions se poursuivent et une nouvelle réunion devrait très vite permettre à ce dossier de prendre un tournant décisif.

Le Barça y croit encore