Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue à Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 18 mai 2022 à 13h15 par La rédaction

José Luis Martinez-Almeida, le maire de Madrid, a lâché une phrase lourde de sens concernant la potentielle arrivée de Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid.

Alors qu’il dure depuis un an, le feuilleton Kylian Mbappé n’a jamais été aussi proche de se terminer. Plusieurs médias espagnols et anglais ont annoncé un accord entre l’international français et le Real Madrid pour une arrivée libre cet été, mais aucune communication officielle n’a été faite jusqu’à présent. Pour autant, José Luis Martinez-Almeida, maire de Madrid – et supporter de l’Atlético – a donné son point de vue sur la situation de l’attaquant du Paris Saint Germain, et il risque de ne pas plaire aux supporters parisiens !

« Je pense que c’est une affaire réglée »