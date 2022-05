Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en train de perdre la bataille pour Pogba !

Publié le 18 mai 2022 à 12h30 par La rédaction

A la recherche d’un milieu de terrain pour cet été, le PSG a jeté son dévolu sur Paul Pogba. Toutefois, Leonardo est en concurrence avec la Juventus qui avance bien dans ce dossier. Le club turinois a rencontré l’entourage du Français ce lundi et va de nouveau le faire ce mercredi, à Londres.

Si tout le monde au PSG semble concerné par le feuilleton Mbappé, un autre joueur risque d’affoler l’été parisien : Paul Pogba. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, le milieu de Manchester United ne prolongera pas avec le club mancunien. Actuellement, deux options semblent s’offrir à lui : le PSG et la Juventus. « Je peux décider demain, comme je peux décider pendant le mercato. Ce n’est pas décidé, il n’y a rien de fait. Je veux juste bien revenir, bien finir la saison pour préparer, je l’espère, le Mondial », confiait l’international français à Téléfoot en avril dernier. Comme l’a expliqué Goal en début de semaine, Paul Pogba n’aurait toujours pas fait son choix. Le champion du monde 2018 aurait prévu d’étudier toutes les offres reçues et de prendre tranquillement sa décision. Et si le PSG semblait avoir un temps d’avance sur la Juventus, la tendance se serait inversée. Ce lundi, les dirigeants turinois ont rencontré l’entourage de Paul Pogba pour parler de son avenir. Une réunion positive qui aurait renforcé les liens entre les différentes parties du dossier. Et pour la Juve, cela avance vite.

Nouveau rendez-vous pour la Juve dans le dossier Pogba