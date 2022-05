Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 18 mai 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

Prêté par le PSG au Sporting CP, Pablo Sarabia ne devrait pas rester au Portugal à l'issue de la saison, le club lisboète n'ayant pas les moyens de le conserver. Par conséquent, tout semble ouvert pour l'avenir de l'international espagnol qui s'est prononcé sur sa situation et son futur à Paris.

L'été dernier, le PSG a cherché à dégraisser son effectif, notamment après la signature de Lionel Messi. C'est ainsi que Pablo Sarabia, barré par la concurrence dans son secteur de jeu, a décidé de quitter le club parisien, du moins temporairement puisqu'il a été prêté sans option d'achat au Sporting CP pendant que Nuno Mendes faisait le chemin inverse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Pablo Sarabia a retrouvé son meilleur niveau au Portugal comme en témoignent ses statistiques. Toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du Séville FC a inscrit 21 buts et délivré 9 passes décisives. Un rendement qui a poussé la direction lisboète à s'interroger sur la possibilité de conserver Pablo Sarabia la saison prochaine, mais financièrement, ce dossier était trop compliqué. L'Espagnol retournera donc au PSG cet été. Reste désormais à savoir pour combien de temps. Le départ d'Angel Di Maria, qui devrait s'engager à la Juventus, peut lui ouvrir des portes, tandis que l'avenir de Kylian Mbappé peut également avoir un impact sur le futur du joueur de la Roja dont le contrat court jusqu'en 2024 à Paris.

Sarabia n'écarte rien