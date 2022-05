Foot - Mercato

Mercato : Fabregas a pris une décision pour son avenir !

Publié le 18 mai 2022 à 9h50 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec l’AS Monaco, Cesc Fabregas sera libre sur le marché cet été, mais le milieu de terrain espagnol n’aurait pas l’intention de raccrocher les crampons.