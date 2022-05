Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Problème en vue pour le Barça avec cette priorité de Xavi !

Publié le 18 mai 2022 à 7h00 par Pierrick Levallet

A la recherche d'un arrière gauche, le FC Barcelone s’intéresserait à José Luis Gaya. Mais au vu de sa situation économique, le club catalan serait en grande difficulté dans le dossier pour le moment.

L’été dernier, le FC Barcelone avait décidé de se séparer de Junior Firpo pour récupérer des fonds. Mais le club catalan n’avait pas recruté d’autre latéral gauche. De ce fait, Xavi s’est rapidement retrouvé à cours d’options à ce poste. Ainsi, l’entraîneur catalan aimerait s’attacher les services d’un nouveau défenseur dans ce couloir pour pouvoir suppléer Jordi Alba de temps et temps, et peut-être lui succéder à terme. Dans cette optique, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts et aurait placé quelques noms sur sa liste, dont celui de José Luis Gaya. Le joueur de 26 ans est en fin de contrat en juin 2023 et il n’a toujours pas prolongé avec le FC Valence. Cependant, le Barça serait déjà en difficulté sur ce dossier.

Le Barça ne peut pas faire d’offre pour Gaya pour le moment