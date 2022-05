Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante sur l’avenir de cette piste de Xavi !

Publié le 16 mai 2022 à 13h00 par Pierrick Levallet

Cet été, le FC Barcelone aimerait recruter un nouveau latéral gauche qui puisse suppléer Jordi Alba et lui succéder à termes. Dans cette optique, le club catalan suivrait de près la situation de José Luis Gaya, en fin de contrat en juin 2023. D’ailleurs, le président du FC Valence serait plutôt compréhensif quant aux éventuelles envies de départ de l’Espagnol.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone aimerait bien se renforcer dans plusieurs secteurs en vue de la saison prochaine. Parmi les postes ciblés, on pourrait retrouver celui de latéral gauche. Xavi dispose de trop peu de solutions dans son couloir et voudrait donc qu’un nouveau joueur rejoigne ses rangs pour au moins suppléer Jordi Alba. Dans cette optique, Joan Laporta aurait multiplié les pistes ces derniers temps et l’une des cibles du président blaugrana serait toujours José Luis Gaya. En fin de contrat en juin 2023, le latéral gauche espagnol n’a toujours pas prolongé avec le FC Valence. D’ailleurs, le président du onzième de la Liga comprend tout à fait que le joueur puisse avoir envie de partir.

« Il faut respecter son ambition de jouer avec l'équipe nationale et d’évoluer dans une équipe qui joue la Ligue des champions »