Mercato - OM : Un départ XXL est confirmé pour cet été !

Publié le 16 mai 2022 à 11h10 par Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara disputera bel et bien son dernier match avec son club formateur samedi prochaine avec la réception de Strasbourg au Vélodrome.

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui menace de quitter gratuitement le PSG et la Ligue 1 cet été ! L’OM va également subir une perte majeure dans ses rangs avec Boubacar Kamara (22 ans), pur produit du centre de formation du club phocéen. Repositionné en tant que milieu défensif après des débuts en défense centrale, Kamara s’est imposé comme un élément indispensable du projet McCourt ces dernières années sous les ordres de Rudi Garcia, André Villas-Boas et désormais Jorge Sampaoli. Mais l’OM n’a pas réussi à le retenir…

Kamara va bien partir