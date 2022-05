Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de Dieng sur son avenir !

Publié le 16 mai 2022 à 10h10 par La rédaction

L’attaquant sénégalais de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng, a publiquement annoncé dimanche qu'il ne quitterait pas le club phocéen durant le mercato estival.

Il est sans aucun doute l’une des révélations de l’Olympique de Marseille cette saison. Avec 35 apparitions toutes compétitions confondues pour 8 buts marqués, Bamba Dieng a su se faire une place importante au sein de la rotation marseillaise. Alors qu’il était dans le viseur de Newcastle lors du dernier mercato hivernal, le nouveau crack de l'attaque de l'OM en attaque fait donc l'objet de nombreuses spéculations quant à éventuel transfert qui pourrait rapporter gros cet été. Cependant, Bamba Dieng a tenu à clarifier sa situation.

Dieng restera à l’OM