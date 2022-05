Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Dieng sur l’arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 16 mai 2022 à 7h30 par La rédaction

Pour sa première saison pleine en professionnel, Bamba Dieng a montré de belles choses avec l’OM. Bénéficiant de la confiance de Jorge Sampaoli, le Sénégalais est revenu sur l'arrivée de son entraîneur.

Depuis son arrivée à l’OM il y a un peu plus d’un an, Jorge Sampaoli a eu le temps de vivre pas mal de choses. Des beaux moments, des crises, mais aussi des révélations. Lors du match aller entre l’AS Monaco et l’OM, Jorge Sampaoli a vu éclore un talent sous ses yeux : Bamba Dieng. Auteur d’un doublé dans cette rencontre, l’international sénégalais a confirmé tout son talent. Pourtant, rien ne s’annonçait facile…

« Il fallait que je fasse plus que les autres »