OM - Malaise : Ça ne s’arrange toujours pas entre Milik et Sampaoli !

Publié le 15 mai 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, les relations entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli sont scrutées de très près. Alors que les choix de l’entraîneur de l’OM avec le Polonais suscitent énormément de réactions, cela ne s’est pas vraiment amélioré entre les deux hommes.

Recruté en janvier 2021 par l’OM, Arkadiusz Milik avait réalisé d’excellents débuts avec les Phocéens, qui pensaient avoir enfin trouvé leur « grantatakan ». Pour ce nouvel exercice, le Polonais était donc très attendu, mais tout au long de la saison, on a davantage vu Milik sur le banc de touche que sur le terrain. Un choix très fort de la part de Jorge Sampaoli, qui n’a pas manqué d’énerver le principal intéressé et de susciter les interrogations des observateurs. La gestion d’Arkadiusz Milik à l’OM a ainsi été l’un des gros sujets dernièrement. « Aujourd’hui, avec mon expérience, j’essaie de comprendre pourquoi le coach a décidé de me mettre sur le banc ou de ne pas me faire entrer. J’essaye d’être objectif et de comprendre la situation. Parfois, je pense que c’est une bonne décision et parfois, j’estime qu’elle n'est pas bonne, mais le plus important, c’est de comprendre qu’on ne peut pas tout contrôler », expliquait notamment le Marseillais à propos de sa situation.

Un divorce plus que jamais acté ?