Foot - OM

OM - Malaise : La discussion qui a tout changé pour Mandanda !

Publié le 11 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Alors que Steve Mandanda retrouve du temps de jeu en cette fin de saison, une discussion avec Jorge Sampaoli a tout changé.

Bien qu'il jouait peu depuis le début de saison face à Pau Lopez, Steve Mandanda retrouve du temps de jeu grâce à ses prestations en Ligue Europa Conférence. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, le portier français devrait être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Une tendance confirmée par Florent Germain, le correspondant à Marseille de RMC .

«Et à cette occasion, Mandanda a compris qu’il serait le titulaire de la fin de saison»