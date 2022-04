Foot - OM

EXCLU - OM : Sampaoli va faire confiance à Mandanda

Publié le 28 avril 2022 à 19h15 par Alexis Bernard

Relégué au poste de doublure depuis le début de la saison, Steve Mandanda retrouve un statut de titulaire avec la Coupe d’Europe. Et selon nos sources, la situation pourrait durer pour le portier de l’Olympique de Marseille.

En arrivant à l’OM, Jorge Sampaoli n’a pas hésité à imposer sa patte. Et à faire parler son autorité avec des choix forts. Comme de mettre Steve Mandanda sur le banc de touche, malgré son expérience et son histoire avec l’OM, lui qui disputera ce jeudi son 100e match européen avec les couleurs phocéennes. Jorge Sampaoli lui préfère Pau Lopez depuis le début de la saison et n’offre à Mandanda que des miettes depuis le début de l’exercice 2021-2022. Une tendance qui va changer ces prochaines semaines.

Mandanda, le retour !

Selon nos informations, Steve Mandanda va reprendre son poste de numéro 1. Et pas uniquement en Conférence League. Jorge Sampaoli aurait pris la décision de remettre le Français sur le devant de la scène pour la fin de saison. Une manière de récompenser le travail de son gardien de but ces derniers mois mais également ses prestations. Sauf contre-performance ou autre événement malheureux, Steve Mandanda devrait donc terminer la saison dans la peau d’un titulaire. Une occasion en or de prouver à son entraîneur qu’il est loin de raccrocher les gants, lui le champion du monde de 37 ans. Une aubaine, également, pour l’international français de rêver à une nouvelle et dernière participation à une Coupe du Monde avec les Bleus. Didier Deschamps réclame du temps de jeu à Steve Mandanda pour faire appel à lui. Si Sampaoli lui offre, le Qatar redeviendra une possibilité pour le Marseillais.