Foot - OM

OM : Sampaoli annonce la couleur avant Feyenoord !

Publié le 27 avril 2022 à 23h20 par Pierrick Levallet

Pour le compte des demi-finales aller de l'Europa Conference League, l'OM se déplacera sur la pelouse de Feyenoord ce jeudi. Jorge Sampaoli s'attend d'ailleurs à un match compliqué face une équipe solide.