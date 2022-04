Foot - OM

OM : Sampaoli rend un énorme hommage à une recrue estivale !

Publié le 22 avril 2022 à 21h36 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a loué les qualités de Mattéo Guendouzi, arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival.