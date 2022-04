Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Jorge Sampaoli justifie son nouveau choix fort !

Publié le 20 avril 2022 à 20h10 par La rédaction

Alors que Jorge Sampaoli a de nouveau choisi de titulariser Pau Lopez dans les buts de l’OM ce mercredi soir, l’entraîneur argentin est venu expliquer son choix avant la rencontre face au FC Nantes.

Les matchs s’enchaînent à la même vitesse que doit s'accentuer la frustration de Steve Mandanda. A six journées de la fin du championnat, Jorge Sampaoli ne semble toujours pas avoir officiellement tranché entre Pau Lopez et Steve Mandanda pour garder les buts de l’OM. Après les bonnes performances du champion du monde 2018, Sampaoli avait surpris en titularisant Pau Lopez contre le PSG (2-1). Une décision contestée qui n’a pas porté ses fruits puisque l’ancien portier de l’AS Roma a été coupable sur le but de Neymar. Mais ce mercredi, l’entraîneur de l’OM a de nouveau opté pour l’Espagnol.

«On a considéré que Pau Lopez devait jouer, la prochaine fois ce pourrait être Steve…»