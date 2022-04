Foot - OM

OM : Kamara a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 20 avril 2022 à 8h50 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2022 à 8h51

Jamais appelé en Equipe de France A et titulaire indiscutable de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a finalement tranché en faveur de la sélection sénégalaise.