OM - Malaise : Mandanda, Lopez… Tout est relancé à l’OM ?

Publié le 19 avril 2022 à 4h30 par T.M.

Depuis le début de la saison, Pau Lopez avait clairement l’avantage sur Steve Mandanda dans les buts de l’OM. Toutefois, toutes les cartes pourraient bien être redistribuées.

Numéro 1 incontesté dans les buts de l’OM, Steve Mandanda a perdu sa place au début de la saison avec l’arrivée de Pau Lopez. Si Jorge Sampaoli n’a jamais voulu acter une hiérarchie des gardiens, l’Espagnol avait bel et bien pris le dessus sur son coéquipier. Une situation compliquée à vivre pour Mandanda, mais dernièrement, le champion du monde a réussi à quitter le banc de touche. Jouant de plus en plus, la légende de l’OM a d’ailleurs réalisé d’énormes performances.

Pau Lopez déçoit, Steve Mandanda séduit !

Grâce à cela, des questions se posaient même quant à une possible titularisation de Steve Mandanda face au PSG. Finalement, c’est Pau Lopez qui était dans les buts, mais l’Espagnol s’est distingué négativement avec une énorme erreur sur la réalisation de Neymar. Forcément, cela a rajouté de l’huile sur le feu à propos du débat des gardiens. Tandis que Pau Lopez apparait de plus en plus fébrile, Steve Mandanda se montre lui à la hauteur. A voir quels seront maintenant les prochains choix de Jorge Sampaoli pour le gardien de l’OM.