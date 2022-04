Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda relance tout dans son duel avec Lopez !

Publié le 17 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur la situation de Steve Mandanda qui a relancé la concurrence avec Pau Lopez.

Alors que Pau Lopez semblait clairement avoir pris le dessus sur Steve Mandanda pour occuper la place de titulaire dans les buts de l'OM, l'international français relance le débat. Et pour cause, après avoir été très bon contre Montpellier en Ligue 1, Steve Mandanda a de nouveau brillé jeudi contre le PAOK Salonique, n'encaissant aucun but lors des deux matches. A tel point que Jorge Sampaoli envisage désormais de le titulariser dimanche contre le PSG.

«Mandanda a très bien joué»