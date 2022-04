Foot - OM

OM - Malaise : Lopez, Mandanda... Sampaoli justifie son choix fort pour le PSG !

Publié le 17 avril 2022 à 20h10 par La rédaction mis à jour le 17 avril 2022 à 20h13

Alors que Steve Mandanda était attendu titulaire, c’est Pau Lopez qui jouera finalement face au PSG. Un choix qu’a justifié Jorge Sampaoli avant le match.

Les choix de Jorge Sampaoli n’en finissent plus de surprendre. Depuis le début de saison, la question du gardien titulaire pose question à l’OM, même si Pau Lopez a très longtemps pensé être le numéro un dans l’esprit de Jorge Sampaoli. Mais après les bonnes performances de Steve Mandanda en Coupe d’Europe, le technicien argentin l’avait reconduit contre Montpellier dimanche dernier. Un choix sur lequel ne s’était pas clairement positionné Boubacar Kamara. « Le coach a fait ce choix, les deux goals peuvent jouer et sont performants, il faut poser la question au coach », avait-il déclaré au micro de Prime Video Sport . Ce dimanche, Jorge Sampaoli a changé d’avis. Si Mandanda était annoncé titulaire, c’est finalement l’Espagnol qui débutera la rencontre face au PSG.

«Je pense qu’à la fin de la saison, ils auront le même temps de jeu»