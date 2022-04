Foot - OM

OM : Mandanda, Lopez... Sampaoli prend une décision radicale pour le choc contre le PSG !

Publié le 17 avril 2022 à 12h45 par A.M.

Bien que Pau Lopez ait longtemps occupé le poste de titulaire dans le buts de l'OM, c'est Steve Mandanda qui devrait être titulaire au Parc des Princes de dimanche soir contre le PSG.

Depuis le début de saison, Pau Lopez a très clairement pris le dessus sur Steve Mandanda dans la hiérarchie des gardiens de but. Cependant les récentes prestations de l'international français semblent avoir rebattu les cartes, au point que Jorge Sampaoli assurait ne pas avoir encore décidé qui serait dans les buts au Parc des Princes. « On n'a pas encore défini l'équipe pour chacun des postes. Mandanda a très bien joué, et c'est très bien que les deux puissent être compétitifs. Cette compétition interne doit être valorisée et est un atout pour nous. C'est important aussi pour notre style de jeu », assurait l'Argentin en conférence de presse.

Mandanda va enchaîner !