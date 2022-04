Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda reçoit un énorme message dans le vestiaire !

Publié le 16 avril 2022 à 3h30 par A.M.

Après la victoire de l’OM sur la pelouse du PAOK Salonique, Cédric Bakambu a salué la prestation de Steve Mandanda.

De retour dans les buts de l'OM en Ligue 1 dimanche contre Montpellier, Steve Mandanda a enchaîné contre le PAOK Salonique jeudi soir. Et contre les Grecs, il a encore brillé comme l'a souligné Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, après la victoire sur la pelouse du PAOK (1-0). « Mandanda a fait deux matches incroyables. On a confiance en lui, ç'a toujours été le cas. On a deux excellents gardiens », assure-t-il en conférence de presse.

Bakambu s'enflamme pour Mandanda