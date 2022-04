Foot - OM

OM - Malaise : Cette annonce inquiétante sur Milik avant le choc contre le PSG !

Publié le 13 avril 2022 à 22h10 par A.M.

Toujours blessé, Arkadiusz Milik sera indisponible contre le PAOK Salonique jeudi soir et Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, ne sait pas encore si le Polonais sera de retour dimanche pour le choc contre le PSG.

Blessé depuis la dernière trêve internationale, Arkadiusz Milik fait défaut à l'OM, ce qui n'empêche pas le club phocéen à enchaîner les victoires. Malgré tout, le Polonais était en grande forme depuis quelques matches et a donc été coupé dans son élan. Sans surprise, Arkadiusz Milik sera de nouveau absent jeudi soir à l'occasion du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence sur la pelouse du PAOK Salonique. Désormais, l'incertitude règne concernant la participation d'Arkadiusz Milik au choc contre le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Et Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, ne dissipe pas les doutes.

«Je ne peux pas vous dire s’il sera disponible dimanche»