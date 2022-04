Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès scelle l’avenir de Payet en équipe de France !

Publié le 13 avril 2022 à 5h15 par T.M.

Bien qu’il soit performant avec l’OM, Dimitri Payet n’est toujours pas rappelé en équipe de France. Et cela devrait rester ainsi selon Pierre Ménès.

A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, les places sont chères dans le groupe de Didier Deschamps pour être avec l’équipe de France. Et forcément, au moment de l’annonce du groupe tricolore, il y a des déçus. Cela concerne notamment Dimitri Payet. Depuis plusieurs mois maintenant, le numéro 10 de l’OM n’est plus appelé en équipe de France et ses performances XXL avec le club phocéen ne changent rien.

« Il peut faire ce qu’il veut, il ne reviendra pas en équipe de France »