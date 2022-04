Foot - OM

OM : Dimitri Payet en rajoute une couche pour un retour en Équipe de France !

7 avril 2022

Absent des radars depuis l’automne 2018, Dimitri Payet n’a pas tourné la page Équipe de France. En atteste le nouveau message du milieu offensif de l’OM destiné au sélectionneur Didier Deschamps.