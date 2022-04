Foot - OM

OM - Malaise : L'échange surréaliste entre Mandanda et Sampaoli sur sa situation !

Publié le 3 avril 2022 à 20h10 par B.C. mis à jour le 3 avril 2022 à 20h12

En manque de temps de jeu à l’OM, Steve Mandanda n’a pas hésité à afficher sa frustration devant Jorge Sampaoli, à l’occasion d’un reportage diffusé dans le CFC.

Depuis l’arrivée de Pau Lopez à l’OM, Steve Mandanda doit se contenter d’un rôle de doublure. L’international français n’est apparu qu’à 11 reprises cette saison, pour seulement 4 matches en Ligue 1, tandis que le portier espagnol a déjà disputé 32 rencontres. Une situation difficile à vivre pour Steve Mandanda, qui a malgré tout décidé de rester à l’OM malgré les pistes dont il disposait cet hiver. S’il garde le sourire, le gardien de 37 ans ne cache toutefois pas sa frustration.

« Il ne veut pas me faire jouer lui, mais tranquille »