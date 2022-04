Foot - OM

OM - Malaise : L’énorme aveu de Lopez sur le cas Mandanda !

Publié le 1 avril 2022 à 5h15 par Th.B.

Bien qu’il lui ait chipé sa place de titulaire indiscutable dans les buts de l’OM, Pau Lopez affirme avoir une relation très saine avec Steve Mandanda. Un sujet qui a fait jaser ces derniers mois à Marseille.

Depuis la toute fin du mois d’août qui a débouché sur la trêve internationale de septembre, Steve Mandanda a vu son statut évoluer à l’OM. En effet, depuis ce moment, Pau Lopez est devenu le gardien numéro un dans l’esprit de Jorge Sampaoli, entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mandanda a dû se contenter de quelques apparitions occasionnelles, de quoi engendrer des interrogations quant à la gestion des gardiens de Jorge Sampaoli. Néanmoins, de passage en conférence de presse ce jeudi, Pau Lopez a tenu à faire part d’une concurrence saine et amicale entre les deux portiers de l’OM.

« On a une telle relation qu'on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose de plus »