OM - Malaise : La sentence est tombée pour Arkadiusz Milik !

Publié le 26 mars 2022 à 11h10 par A.M.

Sorti sur blessure avec la Pologne jeudi soir, Arkadiusz Milik devrait manquer les deux prochaines semaines de compétition. Un coup dur pour l'OM.

De retour en forme avec l'OM, Arkadiusz Milik semblait enfin être pleinement dans les plans de Jorge Sampaoli et empilait les buts avec le club phocéen. Toutefois, l'ancien buteur du Napoli a connu un gros coup d'arrêt avec la Pologne. Sorti sur blessure contre l'Ecosse jeudi soir avant même la demi-heure de jeu, Arkadiusz Milik pourrait faire défaut à l'OM bien que Czeslaw Michniewicz, sélectionneur de la Pologne, se voulait rassurant : « Arek s'est fait mal avant le match. Il a ressenti une gêne musculaire à la cuisse. Arek m'a dit que ce n'était pas grave. Il s'est juste senti mal à l'aise et a demandé le changement. Heureusement, il n'a pas joué plus et n'a pas déchiré son muscle. On va tout faire pour qu'il soit là mardi . »

Milik absent deux semaines