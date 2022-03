Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli reçoit un soutien inattendu !

Publié le 24 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Vivement critiqué ces dernières semaines, Jorge Sampaoli semble avoir redressé la barre avec l'OM comme le souligne Jérôme Rothen.

Depuis le début d'année, Jorge Sampaoli subissait de plus en plus de critiques, notamment à cause de sa gestion d'effectif et l'habitude prise de se passer d'Arkadiusz Milik. Mais visiblement, l'entraîneur de l'OM semble avoir fait des concessions et a décidé de ne plus se passer de l'attaquant polonais qui enchaîne désormais les buts à Marseille. Une décision validée par Jérôme Rothen.

«Il a recréé une dynamique de groupe»