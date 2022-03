Foot - OM

OM - Malaise : Un énorme coup dur pour Milik ? La réponse !

Publié le 25 mars 2022 à 16h00 par A.M.

Sélectionneur de la Pologne, Czeslaw Michniewicz se montre très rassurant concernant Arkadiusz Milik, sorti sur blessure jeudi soir contre l'Ecosse (1-1).

Depuis quelques jours, Arkadiusz Milik est revenu en force à l'OM. Jorge Sampaoli en refait un titulaire indiscutable et l'international polonais brille et enchaîne les buts au point d'être l'atout numéro 1 du club phocéen dans sa course à la deuxième place face à l'OGC Nice et au Stade Rennais. Par conséquent, les Marseillais ont du trembler en voyant Arkadiusz Milik quitter la pelouse à la 27e minute du match amical entre la Pologne et l'Ecosse. Victime d'une douleur musculaire, l'attaquant de l'OM a effectivement rapidement quitter ses partenaires.

Rien de grave pour Milik ?