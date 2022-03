Mercato - OM : Milik toujours prêt à claquer la porte... à cause de Sampaoli ?

Foot - Mercato - OM

La relation entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik semble s’être améliorée ces dernières semaines mais les choses pourraient aller beaucoup mieux.

C’est l’une des grosses polémiques de la saison à l’Olympique de Marseille. Après un début de saison sans lui, Arkadiusz Milik a semblé être comme un objet étranger dans le dispositif de Jorge Sampaoli, qui l’a d’ailleurs plusieurs fois écarté de son onze de départ. Le Polonais aurait pu couver son agacement en silence, pourtant il a décidé de clairement exprimer son mal-être dans différentes interviews visant directement les choix de son entraineur et qui ont fait beaucoup de bruit autour de l’OM, puisque même les supporters marseillais ont remis en doute la direction prise par Sampaoli. Réputé têtu et assez ferme sur sa vision du football, l’Argentin semble pourtant avoir fait un pas en arrière à en croire les révélations de L’Équipe . Plusieurs cadres auraient eu une discussion avec lui après laquelle Sampaoli aurait décidé de revoir sa méthode de travail générale, mais également de réétudier sa position concernant Milik ! Des informations confirmées dans la foulée par RMC Sport , qui a expliqué que le président Pablo Longoria aurait joué un grand rôle dans cet apaisement nouveau entre Sampaoli et Milik.

Milik poussé vers la sortie par Sampaoli

Cela a-t-il été suffisant ? A en croire la presse italienne, pas du tout ! D’après les informations de Tuttosport , ça ne collerait toujours pas entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik, qui aurait donc pris une grande décision pour son avenir. Des sources au sein de l’Olympique de Marseille auraient fait part d’envies évidentes de départ de la part de l’international polonais, qui aurait déjà choisi sa prochaine destination, avec la Serie A. Il connait bien ce championnat où il a connu un succès certain et voudrait donc y poursuivre sa carrière. Reste à savoir comment cela pourrait arriver, puisque l’OM n’a toujours pas versé les 8M€ restants au Napoli pour définitivement acquérir l’attaquant de 28 ans. A noter que Tuttosport précise qu’aucune décision définitive n’aurait encore été prise par Milik, qui se donnerait au moins jusqu’au mois de mai.

