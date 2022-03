Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse italienne lâche une bombe pour Milik !

Publié le 24 mars 2022 à 16h45 par A.C. mis à jour le 24 mars 2022 à 16h49

Toujours de propriété du Napoli, Arkadiusz Milik ne semble pas être à son aise à l’Olympique de Marseille, qu’il pourrait quitter à la fin de la saison.

Que se passe-t-il avec Arkadiusz Milik ? Le rendement de l’attaquant de l’Olympique de Marseille est très bon, avec notamment un but marqué lors de la récente victoire sur l’OGC Nice en Ligue 1 (2-1). Pourtant, il n’a pas hésité à faire part d’un certain mal-être ces dernières mois et plusieurs sources ont parlé de tensions avec son entraineur à l’OM. Il est vrai que Jorge Sampaoli a eu un comportement assez particulier à l’égard de son joueur et cela pourrait bien changer pas mal de choses pour l’avenir, même si RMC Sport a récemment annoncé que Pablo Longoria y aurait mis du sien pour réconcilier les deux parties.

Milik souhaite quitter l’OM pour retrouver la Serie A