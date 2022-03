Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision retentissante sur le point d'être prise pour Haaland ?

Publié le 24 mars 2022 à 16h15 par D.M.

Annoncé comme l'un des favoris dans le dossier Erling Haaland, le Real Madrid se montrerait très inquiet en raison des blessures répétées de l'international norvégien.

La succession de Kylian Mbappé n’est plus un sujet tabou en interne. Depuis plusieurs mois, le PSG travaille sur son remplacement et a coché le nom de plusieurs buteurs. En tête de short-list se trouve le nom d’Erling Haaland. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur du Borussia Dortmund est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Dans ce dossier Haaland, le Real Madrid et Manchester City sont présentés comme les favoris. Toutefois, le club espagnol ne cacherait pas ses doutes en interne en raison de la condition physique du buteur norvégien. La Casa Blanca pourrait laisser le joueur filer en Angleterre.

Le Real Madrid a d'énormes doutes