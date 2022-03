Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a choisi un renfort pour cet été !

Publié le 24 mars 2022 à 14h00 par La rédaction

Alors que Dani Carvajal ne convaint plus totalement les dirigeants du Real Madrid, ces derniers souhaiteraient mettre Alvaro Odriozola en concurrence avec lui.

Formé au Real Madrid, Dani Carvajal ne fait aujourd’hui plus l’unanimité. Si le latéral droit a tout remporté avec la Casa Blanca , celui-ci a subi plusieurs blessures ces dernières années, et ses récentes performances, notamment contre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone remettent fortement en cause sa place de titulaire. Alors que Lucas Vazquez est notamment capable de suppléer le joueur de 30 ans, les Merengue souhaiteraient tout de même attirer un arrière de formation, et ce renfort pourrait bien arriver gratuitement.

Le Real Madrid veut utiliser Odriozola