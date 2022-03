Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le premier transfert colossal de Xavi prend forme !

Publié le 24 mars 2022 à 10h30 par A.M.

En quête d'un buteur de très haut niveau, le FC Barcelone aurait accéléré pour la recrutement de Robert Lewandowski qui serait très intéressé à l'idée de rejoindre la Catalogne.

Cet hiver, le FC Barcelone a réussi à très bien se renforcer en attirant pas moins de quatre nouveaux joueurs à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Un recrutement efficace qui a permis au Barça de redresser la barre sur le plan sportif après un début de saison très compliqué. Xavi dispose désormais d'un effectif bien plus complet, mais souhaite encore l'enrichir la saison prochaine avec notamment l'arrivée d'un grand buteur. La priorité jusque-là se nommait Erling Haaland, mais sur le plan économique, ce dossier paraît très compliqué.

Lewandowski veut signer au Barça