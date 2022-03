Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 22 mars 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid cet été. Conscient de la situation de son numéro 7, le PSG compte miser sur Erling Haaland ou Robert Lewandowski en priorité pour pallier son potentiel départ. Et en ce qui concerne le buteur du Bayern, Leonardo aurait une grosse ouverture, puisque le joueur serait déjà en train d'explorer le marché pour changer de club à l'issue de la saison.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français se rapproche dangereusement du Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, selon nos informations, le numéro 7 du PSG n'a pas encore scellé définitivement son avenir. En effet, Kylian Mbappé veut encore écouter les arguments parisiens et madrilènes avant de prendre une décision finale.

Robert Lewandowski, le plan B du PSG pour remplacer Kylian Mbappé ?

De son côté, le PSG a déjà tout prévu en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. En effet, Leonardo a déjà identifié ses deux cibles préférentielles en cas de départ de son attaquant français. D'après Le 10 Sport, le directeur sportif du PSG compte miser en priorité sur Erling Haaland pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé. Et en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund, Leonardo envisage de se tourner vers Robert Lewandowski, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern. Et heureusement pour le PSG, l'international polonais s'activerait déjà pour changer de club cet été.

Robert Lewandowski sonde le marché pour quitter le Bayern