Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante de ce protégé de Raiola sur son avenir !

Publié le 22 mars 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone et du Bayern. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec les Lanciers, le crack de 19 ans a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Alors que le FC Barcelone est passé totalement à côté de son début de saison, Joan Laporta a décidé de prendre des mesures drastiques. En effet, le président du Barça s'est débarrassé de Ronald Koeman et l'a remplacé par Xavi pour redorer le blason de son club. Arrivé il y a peu, l'ancien capitaine blaugrana a vécu des débuts compliqués, mais est en train d'inverser la tendance. Ces dernières semaines, le Barça s'est totalement métamorphosé et enchaine les bonnes performances. Et cela se voit au niveau des résultats. Mais pour renverser la vapeur, Xavi a dû frapper fort sur le marché. Pour permettre à son entraineur de remplir ses objectifs, Joan Laporta lui a offert quatre joueurs, à savoir Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Des renforts qui se sont tout de suite imposés à Barcelone et qui sont de grands artisans de la réussite actuelle du club catalan. Malgré tout, Xavi ne compterait pas en rester-là et aimerait toujours apporter du sang neuf à son équipe en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, le Barça aurait identifié plusieurs cibles et notamment Ryan Gravenberch au milieu de terrain. Très performant sous les couleurs de l'Ajax, le crack de 19 ans séduirait Xavi, mais pas seulement. En effet, le FC Barcelone serait à la lutte avec le Bayern sur ce dossier. D'ailleurs, Ryan Gravenberch en est très bien conscient.

«Il y a un intérêt du Bayern, mais il y a plusieurs clubs»