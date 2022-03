Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une énorme atout pour l'arrivée de Dembélé !

Publié le 22 mars 2022 à 16h15 par A.M.

Sur le départ du FC Barcelone, Ousmane Dembélé semble dans le viseur du PSG pour remplacer Angel Di Maria. Et l'agent de l'ailier français pourrait rendre service aux Parisiens.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait très bien partir libre à l'issue de la saison. Une menace sérieuse puisque les discussions pour une prolongation semblent au point mort, Joan Laporta étant particulièrement remonté contre l'entourage de l'ancien Rennais qui a repoussé une offre en janvier, avant d'écarter l'idée d'un transfert en toute fin de mercato hivernal.

L'agent de Dembélé est un atout pour le PSG