Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les folles exigences du clan Dembélé !

Publié le 22 mars 2022 à 10h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé aurait des exigences très importantes pour prolonger son contrat au FC Barcelone. Ce qui le rapproche toujours plus d'un départ libre à l'issue de la saison.

C'est l'un des dossiers brûlants du côté du FC Barcelone. En effet, le contrat d'Ousmane Dembélé s'achève en juin prochain, et il n'a jamais semblé aussi fort que depuis l'arrivée de Xavi sur le banc catalan. Et pourtant, l'ailier français aurait pu être envoyé en tribune jusqu'à la fin de la saison par Joan Laporta après son refus de prolonger durant le mois de janvier, mais l'intervention de l'entraîneur catalan a tout changé. Malgré tout, la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé ne devrait plus évoluer.

Une prime à la signature de 20M€ ?