Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tranché pour l’avenir d’Al-Khelaïfi !

Publié le 22 mars 2022 à 8h45 par B.C.

Après le nouveau fiasco européen du PSG en Ligue des champions, de nombreux changements pourraient avoir lieu au sein du club parisien. Tandis que Mauricio Pochettino et Leonardo voient leur avenir s’écrire en pointillé, cela ne serait pas le cas de Nasser Al-Khelaïfi.

Rien ne va plus au PSG. Une semaine après avoir subi les foudres du public du Parc des Princes suite à l’élimination en Ligue des champions, les hommes de Mauricio Pochettino se sont lourdement inclinés sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0) ce dimanche, ce qui ne risque pas d’arranger l’ambiance déjà pesante en interne. La crise qui sévit au PSG devrait provoquer de gros changements en interne, alors que Mauricio Pochettino et Leonardo sont notamment pointés du doigt, mais Nasser Al-Khelaïfi n’échappe pas aux critiques non plus, bien que le président du PSG garderait la confiance des propriétaires qataris.

Pas de départ pour Al-Khelaïfi ?