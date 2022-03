Foot - PSG

PSG - Clash : Clans, tensions… Les révélations tonitruantes d’un membre du PSG sur la crise !

Publié le 21 mars 2022 à 19h30 par B.C. mis à jour le 21 mars 2022 à 19h39

La défaite du PSG à Monaco (3-0) n’a rien arrangé en interne. Dans le vestiaire, les tensions et les frustrations seraient légion, entre d'un côté certains francophones et de l’autre les Sud-américains.

Alors que le PSG pensait avoir vaincu ses vieux démons européens, le fiasco en Ligue des champions contre le Real Madrid a plongé le club de la capitale dans la crise. Une semaine après avoir subi les foudres du Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino se sont lourdement inclinés à Monaco (3-0) dimanche, au terme d’une prestation insipide et sans envie. À l’issue de la rencontre, plusieurs cadres du PSG ont pris la parole, à l’instar de Mauricio Pochettino, Marquinhos ou bien Kylian Mbappé. « L'objectif est d'aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles , a lâché la star du PSG au micro de Prime Vidéo. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans, nous avons perdu . » Pourtant, en interne, aucune figure du Paris Saint-Germain n’aurait pris la parole après la déroute en Principauté, et ce alors que la guerre des clans ferait rage dans le vestiaire.

L’ambiance est explosive en interne !