PSG - Malaise : Pochettino répond à la sortie fracassante de Mbappé !

Publié le 20 mars 2022 à 20h30 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé a tenu des propos forts après la défaite du PSG à Monaco (3-0), Mauricio Pochettino a commenté la sortie de l’international français.

La relation entre le PSG et ses supporters ne risque pas de s’améliorer après la déroute de l’équipe parisienne à Monaco. Une semaine après avoir essuyé les sifflets du Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino ont livré une prestation insipide en Principauté, permettant à Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers d’infliger une correction au PSG (3-0). Une défaite qui n’est pas passée auprès de certains joueurs, à commencer par Kylian Mbappé, ne mâchant pas ses mots au moment d’être interrogé par Prime Vidéo quelques secondes après le coup de sifflet final. « On a perdu, on a joué contre une belle équipe qui joue l'Europe. Ils avaient envie, ils ont respecté leur plan de jeu. J'espère qu'ils accrocheront l'Europe. Ils méritent la victoire aujourd’hui. L'objectif est d'aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles , a lâché la star du PSG. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans, nous avons perdu. »

« Le respect envers le club, nos fans et ceux qui nous soutiennent doit toujours être présent »